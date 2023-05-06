Где и что покупать каждый для себя решает сам. Но в выборе кровли есть определённые моменты, которые стоит учесть. Во-первых, кровля это не столько визуальный образ кровельного покрытия, сколько целая система со своими законами и принципами действия. И задачи кровли многообразны: это и защита, и теплоизоляция, и гидроизоляция, и подкровельная вентиляция, ну и, конечно, внешний …